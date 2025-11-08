Рашфорд — о «Камп Ноу»: прекрасный стадион, когда он заполнится, это будет невероятно

28-летний нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд высказал первое впечатление от обновлённого стадиона «Камп Ноу» после тренировки.

«Прекрасный стадион, и когда он заполнится, то это будет невероятно. «Камп Ноу» всегда был одним из моих любимых стадионов, на котором я хотел играть. Но играть на нём за «Барселону» будет совсем другое чувство. С нетерпением жду выхода на поле. Мне будет приятно», — приводит слова Рашфорда The Sun.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне началась в июне 2023 года. После её завершения вместимость стадиона увеличится с 99 тысяч зрителей до 105 тысяч. Возвращение команды на стадион не раз откладывалось.