Экс-нападающий «Зенита» Халк забил 500 голов за карьеру
Гол 39-летнего нападающего «Атлетико Минейро» Халка в матче бразильской Серии А с клубом «Баия» (3:0) стал 500-м в карьере футболиста.
Бразилия — Серия А . 32-й тур
06 ноября 2025, четверг. 02:00 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Окончен
3 : 0
Баия
Салвадор
1:0 Халк – 66' 2:0 Гомес – 75' 3:0 Тейшейра – 77'
Удаления: нет / Кану – 52'
Фото: Пресс-служба ФК «Атлетико Минейро»
Бразильский игрок отметился 132 мячами в составе «Атлетико Минейро». Также Халк в течение карьеры забивал за «Порту» (95), санкт-петербургский «Зенит» (94), «Шанхай Порт» (93), «Токио Верди» (45), «Консадоле Саппоро» (26), «Кавасаки Фронтале» (3) и сборную Бразилии (12).
Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. В санкт-петербургском клубе бразильский нападающий выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, Фонбет Кубок России и Суперкубок России. В 2016 году футболист перешёл в «Шанхай Порт».
