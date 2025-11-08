Экс-нападающий «Зенита» Халк забил 500 голов за карьеру

Гол 39-летнего нападающего «Атлетико Минейро» Халка в матче бразильской Серии А с клубом «Баия» (3:0) стал 500-м в карьере футболиста.

Фото: Пресс-служба ФК «Атлетико Минейро»

Бразильский игрок отметился 132 мячами в составе «Атлетико Минейро». Также Халк в течение карьеры забивал за «Порту» (95), санкт-петербургский «Зенит» (94), «Шанхай Порт» (93), «Токио Верди» (45), «Консадоле Саппоро» (26), «Кавасаки Фронтале» (3) и сборную Бразилии (12).

Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. В санкт-петербургском клубе бразильский нападающий выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, Фонбет Кубок России и Суперкубок России. В 2016 году футболист перешёл в «Шанхай Порт».

