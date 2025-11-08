Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Зенита» Халк забил 500 голов за карьеру

Гол 39-летнего нападающего «Атлетико Минейро» Халка в матче бразильской Серии А с клубом «Баия» (3:0) стал 500-м в карьере футболиста.

Бразилия — Серия А . 32-й тур
06 ноября 2025, четверг. 02:00 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Окончен
3 : 0
Баия
Салвадор
1:0 Халк – 66'     2:0 Гомес – 75'     3:0 Тейшейра – 77'    
Удаления: нет / Кану – 52'

Фото: Пресс-служба ФК «Атлетико Минейро»

Бразильский игрок отметился 132 мячами в составе «Атлетико Минейро». Также Халк в течение карьеры забивал за «Порту» (95), санкт-петербургский «Зенит» (94), «Шанхай Порт» (93), «Токио Верди» (45), «Консадоле Саппоро» (26), «Кавасаки Фронтале» (3) и сборную Бразилии (12).

Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. В санкт-петербургском клубе бразильский нападающий выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, Фонбет Кубок России и Суперкубок России. В 2016 году футболист перешёл в «Шанхай Порт».

Гол 39-летнего Халка помог «Атлетико Минейро» пробиться в финал Южноамериканского кубка

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

