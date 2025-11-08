Скидки
23:05 Мск
Каррагера не пустили на гостевую трибуну стадиона «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» и УЕФА запретили экс-игроку «Ливерпуля» Джейми Каррагеру посетить гостевой сектор стадиона «Этихад» во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором клуб из Манчестера одержал победу над дортмундской «Боруссией» (4:1), несмотря на его желание поддержать немецких болельщиков.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

«УЕФА считает, что медийная аккредитация эксперта не позволяет ему променять пресс-зону на трибуны, в то время как в «Манчестер Сити» посчитали, что присутствие бывшего игрока «Ливерпуля» на гостевом секторе и поддержка соперника были бы не самым мудрым решением и вполне могли бы создать проблемы», — приводит заявление клуба Daily Mail.

