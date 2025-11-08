Симеоне прокомментировал непопадание Альвареса в число номинантов премии The Best

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал непопадание 25-летнего форварда своей команды Хулиана Альвареса в список претендентов на премию The Best, которая вручается лучшему футболисту года.

«Хулиан – прекрасный футболист. Это очень важный игрок для «Атлетико». Его можно назвать одним из лучших нападающих мирового футбола. Мы должны заботиться о нём. Надеюсь, что Альварес продолжит приносить много пользы нашему клубу», — приводит слова Симеоне beIN Sports.

Ранее ФИФА опубликовала имена 11 кандидатов. На награду претендуют Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все — «Пари Сен-Жермен»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все — «Барселона») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).