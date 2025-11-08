Скидки
Главная Футбол Новости

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Крыльев Советов» Ракова

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Крыльев Советов» Ракова
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков будет полностью готов к первому зимнему сбору самарской команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, игроку потребуется операция для восстановления. Об этом ранее сообщал телеграм-канал «Мутко против».

Раков получил травму в начале сентября в расположении молодёжной сборной России. В октябре футболист начал выходить на поле.

Права на 20-летнего полузащитника принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги форвард в 10 матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

