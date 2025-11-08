«Бавария» рассматривает защитника «Ливерпуля» в качестве возможной замены Юпамекано — Bild

«Бавария» контактирует с центральным защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает 26-летнего футболиста в качестве возможной замены на случай ухода Деотшанкюля Юпамекано. Подчёркивается, что окружение Конате также ведёт переговоры с мадридским «Реалом» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне защитник «Ливерпуля» принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

