Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» рассматривает защитника «Ливерпуля» в качестве возможной замены Юпамекано — Bild

«Бавария» рассматривает защитника «Ливерпуля» в качестве возможной замены Юпамекано — Bild
Комментарии

«Бавария» контактирует с центральным защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает 26-летнего футболиста в качестве возможной замены на случай ухода Деотшанкюля Юпамекано. Подчёркивается, что окружение Конате также ведёт переговоры с мадридским «Реалом» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне защитник «Ливерпуля» принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Спортивный директор «Баварии» — о Мусиале: вся команда ждёт его с нетерпением

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android