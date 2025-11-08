Дзюба пропустит матч с московским «Динамо» в 15-м туре РПЛ

37-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба не был включён в заявку команды на матч с московским «Динамо» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 8 ноября.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в телеграм-канале, футболист продолжает восстановление после повреждения. Дзюба почувствовал дискомфорт во время встречи 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

Матч между «Динамо» и «Акроном» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

