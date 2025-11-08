«Сочи» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков из Набережных Челнов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 матчей чемпионата России команда «Сочи» набрала восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице. «Ростов» заработал 15 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Сочи» уступил на выезде «Оренбургу» со счётом 1:3, а ростовский клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» — 0:1.