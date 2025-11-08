Игрок «Динамо» Артур Гомес рассказал о восстановлении после операции

27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о восстановлении после операции.

«Хотел бы поблагодарить нашу команду, «Динамо» и компанию «Лучи». Моя операция прошла в короткие сроки, и сейчас уже всё хорошо. Я чувствую себя нормально, тренируюсь», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игрок восстанавливается после разрыва ахилла. Действующее трудовое соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.