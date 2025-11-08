Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Артур Гомес рассказал о восстановлении после операции

Игрок «Динамо» Артур Гомес рассказал о восстановлении после операции
Комментарии

27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о восстановлении после операции.

«Хотел бы поблагодарить нашу команду, «Динамо» и компанию «Лучи». Моя операция прошла в короткие сроки, и сейчас уже всё хорошо. Я чувствую себя нормально, тренируюсь», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игрок восстанавливается после разрыва ахилла. Действующее трудовое соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Дзюба пропустит матч с московским «Динамо» в 15-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android