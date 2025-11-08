В «Динамо» объяснили, почему операция Артура Гомеса была в России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему операция нападающего Артура Гомеса была сделана в России.

«То, что операция Гомеса прошла в России, — это уровень медицины в нашей стране и уровень страховой поддержки от наших партнёров. Этот уровень высочайший. Не думали о том, что в этом наше конкурентное преимущество: думали о восстановлении нашего футболиста, а есть ли такое у других клубов — не приоритетно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Бразильский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 24-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Пари НН» (1:1), который состоялся 12 апреля 2025 года. Гомеса заменили на 55-й минуте, в подтрибунное помещение полузащитника унесли на носилках.

Материалы по теме Игрок «Динамо» Артур Гомес ответил, когда вернётся на поле после операции

Самая крупная победа «Динамо»: