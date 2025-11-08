Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Артур Гомес ответил, когда вернётся на поле после операции

Игрок «Динамо» Артур Гомес ответил, когда вернётся на поле после операции
Комментарии

27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, когда вернётся на поле после операции.

«Я уже начинаю тренироваться на поле. Мне нужно какое-то время, чтобы набрать форму и вернуться в общую группу. Чувствую себя хорошо, но на поле вернусь уже в следующем календарном году — после зимней паузы», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игрок восстанавливается после разрыва ахилла. Действующее трудовое соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Динамо» Москва — «Акрон»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android