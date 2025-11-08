Игрок «Динамо» Артур Гомес ответил, когда вернётся на поле после операции

27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, когда вернётся на поле после операции.

«Я уже начинаю тренироваться на поле. Мне нужно какое-то время, чтобы набрать форму и вернуться в общую группу. Чувствую себя хорошо, но на поле вернусь уже в следующем календарном году — после зимней паузы», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игрок восстанавливается после разрыва ахилла. Действующее трудовое соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.