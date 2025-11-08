Карпин ответил, какой «Акрон» опаснее — с Дзюбой или без него

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин считает, что «Акрон» опасен как с нападающим Артёмом Дзюбой на поле, так и без него. Сегодня, 8 ноября, бело-голубые встретятся с красно-чёрными в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард тольяттинской команды не примет участия в игре, поскольку продолжает восстанавливаться после повреждения.

«И тот и тот опасен, дело не только в Дзюбе или нападающем, который будет играть. Дело прежде всего в команде. С Дзюбой чуть по‑другому может играть команда, а Беншимол больше за спину бежит. Глобально только от одного игрока команда не зависит», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Акроном» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

