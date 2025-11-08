Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Клопп высказался о 1000-й игре Гвардиолы в качестве тренера

Клопп высказался о 1000-й игре Гвардиолы в качестве тренера
Аудио-версия:
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги, который станет для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы 1000-м в его тренерской карьере.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
«Пеп, друг мой! Добро пожаловать в клуб! Не могу поверить, что ты выглядишь так молодо, и ты уже достиг этой совершенно невероятной отметки. Наверное, не стоит говорить, что я достиг её 81 игру назад, но… это, пожалуй, единственный раз, когда я достиг её раньше тебя! Для меня было удовольствием и честью так часто встречаться с тобой на протяжении нашей карьеры. Это были самые сложные игры, но они мне нравились больше всего, потому что ты был и остаёшься источником вдохновения для всех нас. Твоё понимание футбола не имеет себе равных, а твоё желание — просто поразительно. Всего наилучшего, скоро вернёмся к разговору, отпразднуем это событие — может быть, с бокалом красного вина», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

