Клопп высказался о 1000-й игре Гвардиолы в качестве тренера

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги, который станет для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы 1000-м в его тренерской карьере.
«Пеп, друг мой! Добро пожаловать в клуб! Не могу поверить, что ты выглядишь так молодо, и ты уже достиг этой совершенно невероятной отметки. Наверное, не стоит говорить, что я достиг её 81 игру назад, но… это, пожалуй, единственный раз, когда я достиг её раньше тебя! Для меня было удовольствием и честью так часто встречаться с тобой на протяжении нашей карьеры. Это были самые сложные игры, но они мне нравились больше всего, потому что ты был и остаёшься источником вдохновения для всех нас. Твоё понимание футбола не имеет себе равных, а твоё желание — просто поразительно. Всего наилучшего, скоро вернёмся к разговору, отпразднуем это событие — может быть, с бокалом красного вина», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
- 8 ноября 2025
-
15:03
-
14:57
-
14:51
-
14:49
-
14:45
-
14:37
-
14:18
-
14:13
-
14:00
-
13:58
-
13:50
-
13:46
-
13:46
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:30
-
13:26
-
13:18
-
13:14
-
13:08
-
13:01
-
12:46
-
12:46
-
12:30
-
12:29
-
12:23
-
12:14
-
12:08
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:35
-
11:35
-
11:35