Главная Футбол Новости

«Динамо» М — «Акрон»: команды не открыли счёт в первом тайме

«Динамо» М — «Акрон»: команды не открыли счёт в первом тайме
Комментарии

Завершился первый тайм матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Акрон». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников. После первого тайма счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

После 14 туров чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает восьмое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 15 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» — 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
