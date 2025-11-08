«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро (к), ван де Вен, Спенс, Пальинья, Джонсон, Сарр, Симонс, Ришарлисон, Коло Муани.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Доргу, Шоу, Каземиро, Фернандеш (к), Диалло, Кунья, Мбемо.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Томаса Франка набрала 17 очков и на текущий момент занимает шестое место. Подопечные Рубена Аморима заработали 17 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счётом 0:1, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 2:2.

