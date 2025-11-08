Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд: я должен сосредоточиться на том, чтобы помочь команде набрать три очка

Холанд: я должен сосредоточиться на том, чтобы помочь команде набрать три очка
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» о своей роли в команде и потенциальных рекордах.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зачем мне думать о потенциальных рекордах? Я должен сосредоточиться на том, чтобы помочь команде набрать три очка, вот что я должен делать. Я пытаюсь забить как нападающий, стараюсь разными способами помочь команде набрать три очка и выиграть трофеи, это моя главная цель. После этого, если получится устанавливать рекорды, будет здорово. Но я не считаю, что мне стоит об этом много думать, потому что к хорошему такое точно не приведёт», — приводит слова Холанда Sky Sports.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Холанд: мне кажется, что я сейчас в лучшей форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android