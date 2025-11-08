Холанд: я должен сосредоточиться на том, чтобы помочь команде набрать три очка

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» о своей роли в команде и потенциальных рекордах.

«Зачем мне думать о потенциальных рекордах? Я должен сосредоточиться на том, чтобы помочь команде набрать три очка, вот что я должен делать. Я пытаюсь забить как нападающий, стараюсь разными способами помочь команде набрать три очка и выиграть трофеи, это моя главная цель. После этого, если получится устанавливать рекорды, будет здорово. Но я не считаю, что мне стоит об этом много думать, потому что к хорошему такое точно не приведёт», — приводит слова Холанда Sky Sports.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал одну результативную передачу.