Гвардиола: в футболе всё начинается с сэра Алекса Фергюсона, а затем уже идём мы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул влияние на футбол сэра Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед» в течение 26 лет.

«Он и есть тот самый человек, верно? Всё начинается с сэра Алекса, а потом идём мы. Влияние, которое он оказал на «Манчестер Юнайтед», очевидно, но английский футбол огромен.

Мы встречались с ним, когда я работал в «Барселоне». Когда я начинал, мне было 37-38 лет, а он уже был памятником мирового футбола, но при этом относился ко мне с невероятным, огромным уважением… Когда в клубе, как «Манчестер Юнайтед», есть такая личность, это помогает «Юнайтед» становиться лучше и весомее.

К сожалению, мы не смогли составить конкуренцию друг другу здесь, в Премьер-лиге, потому что я моложе его, но так или иначе нам удалось познакомиться. Я желаю ему всего наилучшего!» — приводит слова Гвардиолы SkySports.

