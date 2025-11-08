Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубин — Спартак, результат матча 8 ноября 2025, счет 1:5, 26-й тур Суперлиги 2025

«Спартак» разгромил «Рубин» в матче женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Рубин» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился победой гостей со счётом 5:1.

Россия — Суперлига (ж) . 26-й тур
08 ноября 2025, суббота. 13:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
1 : 5
Спартак (ж)
Москва
0:1 Мамедова – 12'     0:2 Карина Блынская – 25'     1:2 Житко – 54'     1:3 Филипович – 77'     1:4 Ивануша – 82'     1:5 Ивануша – 90'    

«Спартак» открыл счёт в матче на 12-й минуте благодаря автоголу Дианы Мамедовой. На 25-й минуте встречи Карина Бакланова удвоила преимущество красно-белых. В начале второго тайма Каролина Житко сократила отставание хозяев в счёте. Однако голы Тияны Филипович и дубль Лары Ивануши позволили гостям одержать уверенную победу.

После 24 матчей Суперлиги красно-белые набрали 64 очка и занимают первое место в турнирной таблице. «Рубин» заработал 17 очков и располагается на 10-й строчке. По результатам предыдущего тура ЖФК «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
Материалы по теме
ЖФК «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА и впервые в истории стал чемпионом России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android