«Спартак» разгромил «Рубин» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 26-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Рубин» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился победой гостей со счётом 5:1.

«Спартак» открыл счёт в матче на 12-й минуте благодаря автоголу Дианы Мамедовой. На 25-й минуте встречи Карина Бакланова удвоила преимущество красно-белых. В начале второго тайма Каролина Житко сократила отставание хозяев в счёте. Однако голы Тияны Филипович и дубль Лары Ивануши позволили гостям одержать уверенную победу.

После 24 матчей Суперлиги красно-белые набрали 64 очка и занимают первое место в турнирной таблице. «Рубин» заработал 17 очков и располагается на 10-й строчке. По результатам предыдущего тура ЖФК «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России.