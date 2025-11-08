Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Зенит — ЦСКА, результат матча 8 ноября 2025, счет 0:1, 26-й тур Суперлиги 2025

ЦСКА победил «Зенит» и занял второе место в женской Суперлиге
Комментарии

Завершился матч заключительного, 26-го тура Winline Суперлиги 2025 года, в котором встречались женские «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Наиля Хасанова. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

Россия — Суперлига (ж) . 26-й тур
08 ноября 2025, суббота. 13:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Крайсумович – 77'    

На 77-й минуте единственный мяч в игре забила полузащитница ЦСКА София Крайсумович.

После 24 туров Суперлиги ЦСКА набрал 60 очков и занял второе место в таблице Суперлиги. «Зенит» заработал 52 очка и расположился на третьей строчке. В минувшем туре московский «Спартак» досрочно стал чемпионом России.

Комментарии
