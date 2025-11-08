ЦСКА победил «Зенит» и занял второе место в женской Суперлиге

Завершился матч заключительного, 26-го тура Winline Суперлиги 2025 года, в котором встречались женские «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Наиля Хасанова. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

На 77-й минуте единственный мяч в игре забила полузащитница ЦСКА София Крайсумович.

После 24 туров Суперлиги ЦСКА набрал 60 очков и занял второе место в таблице Суперлиги. «Зенит» заработал 52 очка и расположился на третьей строчке. В минувшем туре московский «Спартак» досрочно стал чемпионом России.

