Спортивный директор «Айнтрахта» высказался о будущем Марио Гётце

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше высказался о будущем 33-летнего полузащитника команды Марио Гётце, контракт которого истекает в конце сезона.

«Мы договорились с Марио встретиться зимой. Он очень опытный и важный игрок для нашей команды, который в очередной раз доказал, что может помочь нам своим футбольным мастерством. Поэтому он, конечно же, играет важную роль, особенно в последние годы, и внёс большой вклад в наш успех. Ни один из нас не испытывает давления. Думаю, Марио чувствует себя комфортно во Франкфурте. Мы рады его видеть, всё остальное прояснится со временем», — приводит слова Крёше Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.