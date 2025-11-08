Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Айнтрахта» высказался о будущем Марио Гётце

Спортивный директор «Айнтрахта» высказался о будущем Марио Гётце
Комментарии

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше высказался о будущем 33-летнего полузащитника команды Марио Гётце, контракт которого истекает в конце сезона.

«Мы договорились с Марио встретиться зимой. Он очень опытный и важный игрок для нашей команды, который в очередной раз доказал, что может помочь нам своим футбольным мастерством. Поэтому он, конечно же, играет важную роль, особенно в последние годы, и внёс большой вклад в наш успех. Ни один из нас не испытывает давления. Думаю, Марио чувствует себя комфортно во Франкфурте. Мы рады его видеть, всё остальное прояснится со временем», — приводит слова Крёше Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Наполи» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android