«Динамо» Мх — ЦСКА: игроки гостей с риском дисквалификации на матч со «Спартаком»
Сразу несколько футболистов ЦСКА рискуют пропустить дерби со «Спартаком» в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (22 ноября), если получат жёлтую карточку в игре 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».
Вот список этих игроков:
- Иван Обляков.
- Матвей Лукин.
- Матвей Кисляк.
- Кирилл Глебов.
В свою очередь, у хозяев под риском дисквалификации на игру с московским «Динамо» (23 ноября) находятся:
- Джемал Табидзе.
- Темиркан Сундуков.
- Мохаммад Джавад Хоссейннежад.
- Абдулпаша Джабраилов.
Игра между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.
