Монако — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала – ЦСКА: кто из футболистов гостей висит на жёлтых карточках перед матчем со Спартаком

«Динамо» Мх — ЦСКА: игроки гостей с риском дисквалификации на матч со «Спартаком»
Комментарии

Сразу несколько футболистов ЦСКА рискуют пропустить дерби со «Спартаком» в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (22 ноября), если получат жёлтую карточку в игре 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Вот список этих игроков:

  • Иван Обляков.
  • Матвей Лукин.
  • Матвей Кисляк.
  • Кирилл Глебов.

В свою очередь, у хозяев под риском дисквалификации на игру с московским «Динамо» (23 ноября) находятся:

  • Джемал Табидзе.
  • Темиркан Сундуков.
  • Мохаммад Джавад Хоссейннежад.
  • Абдулпаша Джабраилов.

Игра между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
