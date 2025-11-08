«Динамо» Мх — ЦСКА: игроки гостей с риском дисквалификации на матч со «Спартаком»

Сразу несколько футболистов ЦСКА рискуют пропустить дерби со «Спартаком» в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (22 ноября), если получат жёлтую карточку в игре 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Вот список этих игроков:

Иван Обляков.

Матвей Лукин.

Матвей Кисляк.

Кирилл Глебов.

В свою очередь, у хозяев под риском дисквалификации на игру с московским «Динамо» (23 ноября) находятся:

Джемал Табидзе.

Темиркан Сундуков.

Мохаммад Джавад Хоссейннежад.

Абдулпаша Джабраилов.

Игра между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

