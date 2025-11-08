Скидки
Хосеп Гвардиола раскрыл свой список желаний после завершения тренерской карьеры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, чем собирается заниматься после завершения тренерской карьеры.

«Хочу начать готовить. Ресторанов не будет… Хочу изучать французский, да-да. Больше времени проводить с детьми, потому что сейчас не получается уделять достаточного количества внимания. Больше времени проводить с семьёй, сёстрами и братьями, редко с ними вижусь. И путешествовать. Много-много всего, что я не сделал, обязательно это сделаю! Тысячи, миллионы мест, которые я не посетил, но которые я хочу посетить; выставки, концерты или просто сидеть дома без дела — это действительно здорово. Может, с этого и начнём, неплохо, правда? Столько всего нужно сделать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» станет для специалиста 1000-м в тренерской карьере.

