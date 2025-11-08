Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ 2025/2026, 8 ноября

«Динамо» Мх — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, И. Аззи, Шумахов, Табидзе, М. Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Агаларов.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Дивеев, Лукин, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро, Мусаев.

После 14 туров чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 14 очков и занимает 12-е место. Подопечные Фабио Челестини заработали 30 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Динамо» выиграло у «Крыльев Советов» — 2:0, а красно-синие победили «Пари НН» — 2:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

