Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» М — «Акрон»: гости вышли вперёд на 62-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Акрон». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

На 62-й минуте полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков открыл счёт в игре.

После 14 туров чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает восьмое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 15 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» — 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

