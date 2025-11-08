«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Пари НН»: Медведев, Сарфо, Крашевский, Ермаков, Боселли, Фаринья, Шоштарич, Олусегун, Шнапцев, Ивлев, Лесовой

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Иву, Даку, Арройо, Кузяев, Ходжа, Рожков, Кабутов, Лобов, Шабанхаджай

После 14 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал семь очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» заработал 19 очков и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» уступил ЦСКА со счётом 0:2, а казанский клуб сыграл вничью с московским «Динамо» — 0:0.