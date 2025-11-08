Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Футбол Новости

Женская Суперлига 2025: итоговая турнирная таблица

Сегодня, 8 ноября, завершилась Winline Суперлига 2025 года, чемпионом в которой стал московский ЖФК «Спартак». Представляем вашему вниманию итоговую таблицу соревнования.

КомандаИВНПМячиО% очков
1Спартак (ж)24204068-126488.9
2ЦСКА (ж)24193256-106083.3
3Зенит (ж)24164449-135272.2
4Локомотив (ж)23142743-204463.8
5Краснодар (ж)24123926-233954.2
6Крылья Советов (ж)23105820-213550.7
7Динамо (ж)23104934-293449.3
8Чертаново (ж)24941128-353143.1
9Рязань-ВДВ (ж)24741326-392534.7
10Рубин (ж)24451518-501723.6
11Звезда-2005 (ж)24451514-371723.6
12Ростов (ж)24351611-441419.4
13Енисей (ж)2312209-6957.2
«Мы сотворили историю!» Футболистка «Спартака» Благожевич — о первом в истории чемпионстве

Самые большие стадионы мира:

