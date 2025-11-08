Женская Суперлига-2025: итоговая турнирная таблица
Сегодня, 8 ноября, завершилась Winline Суперлига 2025 года, чемпионом в которой стал московский ЖФК «Спартак». Представляем вашему вниманию итоговую таблицу соревнования.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|Спартак (ж)
|24
|20
|4
|0
|68-12
|64
|88.9
|2
|ЦСКА (ж)
|24
|19
|3
|2
|56-10
|60
|83.3
|3
|Зенит (ж)
|24
|16
|4
|4
|49-13
|52
|72.2
|4
|Локомотив (ж)
|23
|14
|2
|7
|43-20
|44
|63.8
|5
|Краснодар (ж)
|24
|12
|3
|9
|26-23
|39
|54.2
|6
|Крылья Советов (ж)
|23
|10
|5
|8
|20-21
|35
|50.7
|7
|Динамо (ж)
|23
|10
|4
|9
|34-29
|34
|49.3
|8
|Чертаново (ж)
|24
|9
|4
|11
|28-35
|31
|43.1
|9
|Рязань-ВДВ (ж)
|24
|7
|4
|13
|26-39
|25
|34.7
|10
|Рубин (ж)
|24
|4
|5
|15
|18-50
|17
|23.6
|11
|Звезда-2005 (ж)
|24
|4
|5
|15
|14-37
|17
|23.6
|12
|Ростов (ж)
|24
|3
|5
|16
|11-44
|14
|19.4
|13
|Енисей (ж)
|23
|1
|2
|20
|9-69
|5
|7.2
