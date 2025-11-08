Атакующая полузащитница московского «Спартака» Тияна Филипович стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги-2025 с 18 забитыми мячами (два из которых с пенальти).

Она опередила ближайшего преследователя Татьяну Морину из «Рязани-ВДВ» на четыре мяча. В последнем туре Филипович также отличилась, забив на 77-й минуте встречи с казанским «Рубином».

Тияна Филипович перешла в московский клуб из «Спартака» (Суботица) в 2024 году. В чемпионате Сербии она была лучшим бомбардиром на протяжении пяти сезонов подряд.

После 24 матчей Суперлиги московский «Спартак» набрал 64 очка и стал чемпионом Суперлиги-2025, опередив ЦСКА на четыре очка.