Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Тияна Филипович стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги-2025

Атакующая полузащитница московского «Спартака» Тияна Филипович стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги-2025 с 18 забитыми мячами (два из которых с пенальти).

Она опередила ближайшего преследователя Татьяну Морину из «Рязани-ВДВ» на четыре мяча. В последнем туре Филипович также отличилась, забив на 77-й минуте встречи с казанским «Рубином».

Россия — Суперлига (ж) . 26-й тур
08 ноября 2025, суббота. 13:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
1 : 5
Спартак (ж)
Москва
0:1 Мамедова – 12'     0:2 Карина Блынская – 25'     1:2 Житко – 54'     1:3 Филипович – 77'     1:4 Ивануша – 82'     1:5 Ивануша – 90'    

Тияна Филипович перешла в московский клуб из «Спартака» (Суботица) в 2024 году. В чемпионате Сербии она была лучшим бомбардиром на протяжении пяти сезонов подряд.

После 24 матчей Суперлиги московский «Спартак» набрал 64 очка и стал чемпионом Суперлиги-2025, опередив ЦСКА на четыре очка.

