Тияна Филипович стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги-2025
Поделиться
Атакующая полузащитница московского «Спартака» Тияна Филипович стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги-2025 с 18 забитыми мячами (два из которых с пенальти).
Она опередила ближайшего преследователя Татьяну Морину из «Рязани-ВДВ» на четыре мяча. В последнем туре Филипович также отличилась, забив на 77-й минуте встречи с казанским «Рубином».
Россия — Суперлига (ж) . 26-й тур
08 ноября 2025, суббота. 13:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
1 : 5
Спартак (ж)
Москва
0:1 Мамедова – 12' 0:2 Карина Блынская – 25' 1:2 Житко – 54' 1:3 Филипович – 77' 1:4 Ивануша – 82' 1:5 Ивануша – 90'
Тияна Филипович перешла в московский клуб из «Спартака» (Суботица) в 2024 году. В чемпионате Сербии она была лучшим бомбардиром на протяжении пяти сезонов подряд.
После 24 матчей Суперлиги московский «Спартак» набрал 64 очка и стал чемпионом Суперлиги-2025, опередив ЦСКА на четыре очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:39
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:08
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:42
-
15:38
-
15:30
-
15:29
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:03
-
14:57
-
14:51
-
14:49
-
14:45
-
14:37
-
14:18
-
14:13