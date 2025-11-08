«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Мбемо открыл счёт в матче на 32-й минуте

В эти минуты идёт матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Сэмюэл Барротт. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Томаса Франка набрала 17 очков и на текущий момент занимает шестое место. Подопечные Рубена Аморима заработали 17 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счётом 0:1, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 2:2.

