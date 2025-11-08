Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московское «Динамо» дома проиграло «Акрону» без Дзюбы в матче РПЛ

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Акрон». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 62-й минуте полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков открыл счёт в игре. На 80-й минуте полузащитник Стефан Лончар укрепил преимущество красно-чёрных. На 88-й минуте нападающий Иван Сергеев сократил отставание бело-голубых.

После 15 матчей чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» — 1:0.

