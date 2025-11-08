Скидки
Главная Футбол Новости

«Сандерленд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 11-го тура АПЛ начнётся в 20:30 мск

«Сандерленд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 11-го тура АПЛ начнётся в 20:30 мск
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Не начался
Арсенал
Лондон
После 10 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. «Сандерленд» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Арсенал» одержал выездную победу над «Бёрнли» со счётом 2:0, а «Сандерленд» сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Арсенал» установил клубный рекорд, одержав восемь сухих побед подряд во всех турнирах
