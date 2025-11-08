«Сандерленд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 11-го тура АПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. «Сандерленд» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Арсенал» одержал выездную победу над «Бёрнли» со счётом 2:0, а «Сандерленд» сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1.