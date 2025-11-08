Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Генич — о матче «Динамо» — «Акрон»: так себе «привозить» — даже сложно в ничейку гонять

Генич — о матче «Динамо» — «Акрон»: так себе «привозить» — даже сложно в ничейку гонять
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на второй пропущенный мяч московского «Динамо» в матче с «Акроном» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые уступили со счётом 1:2 по результатам встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Так себе «привозить» — даже сложно в ничейку гонять», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 80-й минуте защитник московской команды Роберто Фернандес опередил полузащитника соперника Максима Болдырева, но выбил мяч прямо в партнёра по команде Рубенса, рикошет от которого позволил игроку красно-чёрных Стефану Лончару выйти один на один с голкипером «Динамо» Курбаном Расуловым и забить гол.

