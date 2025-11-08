Генич — о матче «Динамо» — «Акрон»: так себе «привозить» — даже сложно в ничейку гонять

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на второй пропущенный мяч московского «Динамо» в матче с «Акроном» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые уступили со счётом 1:2 по результатам встречи.

«Так себе «привозить» — даже сложно в ничейку гонять», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 80-й минуте защитник московской команды Роберто Фернандес опередил полузащитника соперника Максима Болдырева, но выбил мяч прямо в партнёра по команде Рубенса, рикошет от которого позволил игроку красно-чёрных Стефану Лончару выйти один на один с голкипером «Динамо» Курбаном Расуловым и забить гол.

Самая крупная победа «Динамо»: