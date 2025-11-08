«Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице РПЛ

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Акрон». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.