«Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице РПЛ
Поделиться
Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Акрон». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московское «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.
В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:39
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:08
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:42
-
15:38
-
15:30
-
15:29
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:03
-
14:57
-
14:51
-
14:49
-
14:45
-
14:37
-
14:18
-
14:13