Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» провело свой худший первый круг в РПЛ с сезона-2019/2020

Московское «Динамо» набрало 17 очков в 15 матчах нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, что является их худшим результатом с сезона-2019/2020, когда бело-голубые заработали 15 очков под руководством Дмитрия Хохлова. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В минувшем сезоне при тренер Марцеле Личке «Динамо» заработало 30 очков в первом круге.

В субботу, 8 ноября, московская команда уступила «Акрону» со счётом 1:2 во встрече 15-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

На текущий момент команда Валерия Карпина с 17 очками занимает девятое место. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Сергей Силкин: у «Динамо» плачевный результат, но надо дать возможность Карпину работать

Самая крупная победа «Динамо»:

