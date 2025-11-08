Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московское «Динамо» провело свой худший первый круг в РПЛ с сезона-2019/2020

Московское «Динамо» набрало 17 очков в 15 матчах нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, что является их худшим результатом с сезона-2019/2020, когда бело-голубые заработали 15 очков под руководством Дмитрия Хохлова. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В минувшем сезоне при тренер Марцеле Личке «Динамо» заработало 30 очков в первом круге.

В субботу, 8 ноября, московская команда уступила «Акрону» со счётом 1:2 во встрече 15-го тура РПЛ.

На текущий момент команда Валерия Карпина с 17 очками занимает девятое место. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

