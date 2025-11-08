Скидки
23:05 Мск
Сергей Силкин: у «Динамо» плачевный результат, но надо дать возможность Карпину работать

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении бело-голубых во встрече 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Динамо» перестраивается, просто этот процесс затянулся. Всем хочется, чтобы команда побеждала. Видимо, игроки «Динамо» посчитали, что «Акрон» — это не команда и можно легко взять очки, но не так-то просто. Если до игры не настроился, то всё. Результат плачевный, однако надо дать возможность работать Карпину. От постоянных смен тренеров толку не будет. Тренеру тоже нужно время, чтобы освоиться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

