Сергей Силкин: у «Динамо» плачевный результат, но надо дать возможность Карпину работать

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении бело-голубых во встрече 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2).

«Динамо» перестраивается, просто этот процесс затянулся. Всем хочется, чтобы команда побеждала. Видимо, игроки «Динамо» посчитали, что «Акрон» — это не команда и можно легко взять очки, но не так-то просто. Если до игры не настроился, то всё. Результат плачевный, однако надо дать возможность работать Карпину. От постоянных смен тренеров толку не будет. Тренеру тоже нужно время, чтобы освоиться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

