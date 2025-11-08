Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Акрона

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» потерпело поражение от «Акрона» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Сегодня без комментариев. Думаю, вы поймёте», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московкое «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.

