Гендиректор «Динамо» отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Акрона

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» потерпело поражение от «Акрона» со счётом 1:2.

«Сегодня без комментариев. Думаю, вы поймёте», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московкое «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.