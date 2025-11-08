Скидки
23:05 Мск
Рахимов — о Даку: не помню игрока, у которого не было периода, когда он не забивал

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что не беспокоится из‑за безголевой серии нападающего Мирлинда Даку перед матчем 15‑го тура МИР РПЛ с «Пари НН».

— Насколько будет не хватать Вуячича?
— Посмотрим. Те, кто выйдут, постараются показать свой максимум.

— Был отдельный разговор с Даку по поводу его безголевой серии?
— Не было никакого разговора. Не помню ни одного игрока, у которого не было периода, когда он не забивал. Почему мы делаем такие акценты? Я не понимаю. Он снова начнёт забивать, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал семь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Казанский «Рубин» заработал 19 очков и располагается на седьмой строчке.

Комментарии
