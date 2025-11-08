Главный тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал победу над «Динамо»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Радость, что сегодня победили сильную команду. Мы были достойны, потому что хорошо вели единоборства, оборонялись. Защитники справились с ситуациями. Рад, футболисты практически всё выполнили, что мы готовили к матчу. Благодарен футболистам, всем, кто причастен, — а это наш болельщик. В каждом эпизоде игроки настраивали друг друга, а мы не оставались в стороне с точки зрения мотивации.

Понимали, что индивидуально игроки «Динамо» высокого уровня. Смотрели не только игру с «Зенитом», но и другие. Понимали, им нельзя давать пространство. Мы справились, играли плотно как в обороне, так и между линиями. Не давали ничего создать сопернику. Забили два мяча после контратакующих действий, что и готовили», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.