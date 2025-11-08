Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба может заменить меня за счёт мотивационных речей

Главный тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба может заменить меня за счёт мотивационных речей
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на команду, а также о состоянии здоровья 37-летнего футболиста.

«Помощь Артёма в перерыве и до матча ощущается — он истинный лидер. Он может заменить меня за счёт мотивационных моментов. Надеюсь, в ближайшее время начнёт тренироваться. У Артёма всё хорошо, нет повреждений. Есть воспалительный процесс в области задней поверхности бедра. Таким футболистам надо давать больше паузы», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Дзюба не был включён в заявку тольяттинской команды на матч с московским «Динамо» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:2).

Материалы по теме
Дзюба пропустит матч с московским «Динамо» в 15-м туре РПЛ

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android