Главный тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба может заменить меня за счёт мотивационных речей

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на команду, а также о состоянии здоровья 37-летнего футболиста.

«Помощь Артёма в перерыве и до матча ощущается — он истинный лидер. Он может заменить меня за счёт мотивационных моментов. Надеюсь, в ближайшее время начнёт тренироваться. У Артёма всё хорошо, нет повреждений. Есть воспалительный процесс в области задней поверхности бедра. Таким футболистам надо давать больше паузы», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Дзюба не был включён в заявку тольяттинской команды на матч с московским «Динамо» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:2).

