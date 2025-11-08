Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЭСК: судья верно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в концовке игры с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1) Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «быков» на 90+6-й минуте.

«Вратарь команды «Спартак» Москва Александр Максименко, прибежавший в чужую штрафную площадь, не делал попытки бороться за мяч, в то время как его партнёр по команде Кристофер Ву беспрепятственно нанёс головой удар по мячу в направлении ворот соперника.

Со стороны защитника «Краснодара» Валентина Пальцева, находившегося в контактном единоборстве с Александром Максименко, нет нарушения правил», — написано на официальном сайте РФС.

Также арбитр правильно не зафиксировал нарушение правил против игрока красно-белых Кристофера Мартинса на 18-й минуте.

«Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто и футболист «Спартака» Кристофер Мартинс обоюдно используют руки в контактном единоборстве за позицию. Судья правильно продолжил игру в этой игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме «Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам матча с «Краснодаром»

Самые титулованные футбольные клубы России: