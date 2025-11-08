Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья верно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в концовке игры с «Краснодаром»

Аудио-версия:
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1) Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «быков» на 90+6-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Вратарь команды «Спартак» Москва Александр Максименко, прибежавший в чужую штрафную площадь, не делал попытки бороться за мяч, в то время как его партнёр по команде Кристофер Ву беспрепятственно нанёс головой удар по мячу в направлении ворот соперника.

Со стороны защитника «Краснодара» Валентина Пальцева, находившегося в контактном единоборстве с Александром Максименко, нет нарушения правил», — написано на официальном сайте РФС.

Также арбитр правильно не зафиксировал нарушение правил против игрока красно-белых Кристофера Мартинса на 18-й минуте.

«Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто и футболист «Спартака» Кристофер Мартинс обоюдно используют руки в контактном единоборстве за позицию. Судья правильно продолжил игру в этой игровой ситуации», — написано на официальном сайте РФС.

Новости. Футбол
