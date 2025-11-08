Главный тренер «Динамо» Карпин высказался о поражении от «Акрона»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении от «Акрона» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

«Акрон» пытался прессинговать, потом заставили играть на своей стороне поля. Не было скоростей, движения, поэтому игроки разводили руками», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 матчей чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» (1:0).

