Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Карпин высказался о поражении от «Акрона»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении от «Акрона» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Акрон» пытался прессинговать, потом заставили играть на своей стороне поля. Не было скоростей, движения, поэтому игроки разводили руками», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 матчей чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» (1:0).

Московское «Динамо» провело свой худший первый круг в РПЛ с сезона-2019/2020

Самые титулованные футбольные клубы России:

