Монако — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Карпин: команде поставил бы двойку, единицу или ноль за первый круг
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался после поражения своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Акрона» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Результаты, мягко говоря, неудовлетворительные, даже если говорить про сегодняшнюю игру. Отдали голевые [передачи сопернику] сами, голы пропускаем смешные. Первый круг был таким, как сегодняшняя игра. Команде поставил бы двойку, единицу или ноль за первый круг — как хотите», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московкое «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.

Главный тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал победу над «Динамо»
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
