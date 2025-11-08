Тренер «Динамо» Карпин: команде поставил бы двойку, единицу или ноль за первый круг

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался после поражения своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Акрона» со счётом 1:2.

«Результаты, мягко говоря, неудовлетворительные, даже если говорить про сегодняшнюю игру. Отдали голевые [передачи сопернику] сами, голы пропускаем смешные. Первый круг был таким, как сегодняшняя игра. Команде поставил бы двойку, единицу или ноль за первый круг — как хотите», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московкое «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.