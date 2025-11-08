Главный тренер «Динамо» Карпин: с этими футболистами команда не вылетит из РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин уверен, что с нынешним составом бело-голубые не вылетят из Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня московская команда уступила «Акрону» в матче 15-го тура РПЛ со счётом 1:2.

«100% это «Динамо» не вылетит. С этими футболистами команда не вылетит — 200%», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 матчей чемпионата России команда Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» (1:0).

