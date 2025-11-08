Главный тренер «Динамо» Карпин назвал сроки возвращения Миранчука после травмы
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин назвал сроки возвращения Антона Миранчука после травмы.
«Надеемся, что Миранчук будет готов после паузы на [игры] сборных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» потерпело поражение от «Акрона» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
После этой победы тольяттинский «Акрон» обошёл московкое «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. У команды теперь 18 очков в активе, у москвичей осталось 17 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.
В следующем туре «Акрон» сыграет с «Сочи», а «Динамо» примет на своём поле одноклубников из Махачкалы.
