Главный тренер «Динамо» Карпин: я к жене и дочке тоже хочу домой

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о психологической усталости. Сегодня, московская команда уступила «Акрону» в матче 15-го тура Мир РПЛ со счётом 1:2.

«Я к жене и дочке тоже хочу домой. По поводу усталости, она проходит после матчей, когда начинаешь готовиться — я про психологическую усталость. Понятно, что это гложет не только меня, но и команду. Понятно, если бы играли безобразно, но играем неплохо. Практически в каждой игре привозим голы. Это давит больше на самих футболистов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после победы «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) главный тренер красно-белых Деян Станкович сказал, что устал от происходящего и хочет домой к жене и дочке.

После 15 матчей чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место.

