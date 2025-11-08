Скидки
23:05 Мск
Главный тренер «Динамо» Карпин: я к жене и дочке тоже хочу домой

Аудио-версия:
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о психологической усталости. Сегодня, московская команда уступила «Акрону» в матче 15-го тура Мир РПЛ со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Я к жене и дочке тоже хочу домой. По поводу усталости, она проходит после матчей, когда начинаешь готовиться — я про психологическую усталость. Понятно, что это гложет не только меня, но и команду. Понятно, если бы играли безобразно, но играем неплохо. Практически в каждой игре привозим голы. Это давит больше на самих футболистов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после победы «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) главный тренер красно-белых Деян Станкович сказал, что устал от происходящего и хочет домой к жене и дочке.

После 15 матчей чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место.

Новости. Футбол
