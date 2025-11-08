Главный тренер «Динамо» Карпин: Тюкавин на 100% не готов
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил форму центрального нападающего команды Константина Тюкавина после поражения от «Акрона» в матче 15-го тура РПЛ со счётом 1:2. Тюкавин вышел в старте, провёл весь матч на поле и отдал голевую передачу Ивану Сергееву.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
«Тюкавин на 100% не готов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 15 матчей чемпионата России команда Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.
В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» (1:0).
