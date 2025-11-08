Главный тренер «Динамо» Карпин: Тюкавин на 100% не готов

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил форму центрального нападающего команды Константина Тюкавина после поражения от «Акрона» в матче 15-го тура РПЛ со счётом 1:2. Тюкавин вышел в старте, провёл весь матч на поле и отдал голевую передачу Ивану Сергееву.

«Тюкавин на 100% не готов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 матчей чемпионата России команда Карпина набрала 17 очков и занимает девятое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» (1:0).