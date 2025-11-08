«Пари НН» — «Рубин»: автогол вратаря «Рубина» был отменён

В эти минуты идёт матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов из Москвы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вратарь гостей Евгений Ставер отметился автоголом на третьей минуте, но после просмотра его отменили.

После 14 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал семь очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» заработал 19 очков и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» уступил ЦСКА со счётом 0:2, а казанский клуб сыграл вничью с московским «Динамо» — 0:0.