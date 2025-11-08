Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед, результат матча 8 ноября 2025, счёт 2:2, 11-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур»
Комментарии

Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

На 32-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо. Матис Тель на 84-й минуте сравнял счёт. Ришарлисон на 90+1-й минуте забил второй гол хозяев поля, Маттейс де Лигт на 90+6-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, у этой команды тоже 18 очков.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аморим отреагировал на критику Роналду в адрес «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android