«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур»

Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

На 32-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо. Матис Тель на 84-й минуте сравнял счёт. Ришарлисон на 90+1-й минуте забил второй гол хозяев поля, Маттейс де Лигт на 90+6-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, у этой команды тоже 18 очков.