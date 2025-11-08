«Арсенал» обыграл «Чайку» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин из Москвы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре хозяева забили на 93-й минуте. Отличился Кирилл Большаков.

«Арсенал» занимает девятое место в Первой лиге с 23 очками после 18 проведённых матчей. «Чайка» располагается на последней, 18-й строчке, турнирной таблицы, у команды 11 набранных очков. Лидирует в чемпионате екатеринбургский «Урал», в активе клуба 36 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (36 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (30).