Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал — Чайка, результат матча 8 ноября 2025, счет 1:0, 18-й тур Первой лиги 2025/2026

«Арсенал» обыграл «Чайку» в матче 18-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин из Москвы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Большаков – 90+3'    

Единственный мяч в игре хозяева забили на 93-й минуте. Отличился Кирилл Большаков.

«Арсенал» занимает девятое место в Первой лиге с 23 очками после 18 проведённых матчей. «Чайка» располагается на последней, 18-й строчке, турнирной таблицы, у команды 11 набранных очков. Лидирует в чемпионате екатеринбургский «Урал», в активе клуба 36 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (36 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (30).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
