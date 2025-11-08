Скидки
Главная Футбол Новости

Пари НН — Рубин, результат матча 8 ноября 2025, счет 0:0, 15-й тур РПЛ 2025/2026

«Рубин» и «Пари НН» не забили голов и сыграли вничью в 15-м туре РПЛ
Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» из Нижнего Новгорода и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

Вратарь гостей Евгений Ставер отметился автоголом на третьей минуте, но после просмотра его отменили. Затем команды не отметились взятием ворот.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. «Рубин» заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в воскресенье, 23 ноября. 22 ноября, в субботу, казанский клуб встретится с грозненским «Ахматом».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
