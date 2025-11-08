«Рубин» и «Пари НН» не забили голов и сыграли вничью в 15-м туре РПЛ

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» из Нижнего Новгорода и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Вратарь гостей Евгений Ставер отметился автоголом на третьей минуте, но после просмотра его отменили. Затем команды не отметились взятием ворот.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. «Рубин» заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в воскресенье, 23 ноября. 22 ноября, в субботу, казанский клуб встретится с грозненским «Ахматом».