Главная Футбол Новости

Сочи — Ростов: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ-2025/2026, 8 ноября

«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков из Набережных Челнов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Стартовые составы команд.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Сааведра, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Голенков.

После 14 матчей чемпионата России «Сочи» набрал восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице. «Ростов» заработал 15 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Сочи» уступил на выезде «Оренбургу» со счётом 1:3, а ростовский клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» — 0:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
